ハイアール ジャパン セールスは、スリムボディにトップクラス（冷凍冷蔵庫201L〜400Lクラス野菜室定格内容積において、2024年10月現在、同社調べ）の大容量で使いやすく、真ん中に野菜室を備えた3ドア冷凍冷蔵庫、335L冷凍冷蔵庫（JR−CVM34C）、335L冷凍冷蔵庫（JR−CV34C）、286L冷凍冷蔵庫（JR−CV29C）を11月1日から全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売する。同社は、ひとり暮らし世帯や少人数、共