【モデルプレス＝2024/10/16】「ミスキャンパス同志社2024 supported by TGC CAMPUS」エントリーNo.4山本望日（やまもと・のぞみ）さんのインタビュー。【写真】美肌が眩しい山本望日さん◆山本望日（やまもと・のぞみ）さんプロフィール学部／学年：文化情報学部3年出身地：岡山県誕生日：10月6日趣味：パン屋さん巡り特技：玄米をもちもちに炊くこと好きな食べ物：クロワッサン好きな言葉（座右の銘）：実るほど頭を垂れる稲穂か