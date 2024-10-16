【モデルプレス＝2024/10/16】「ミスキャンパス同志社2024 supported by TGC CAMPUS」エントリーNo.3山本真瑚（やまもと・まこ）さんのインタビュー。【写真】美肌が眩しい山本真瑚さん◆山本真瑚（やまもと・まこ）さんプロフィール学部／学年：心理学部3年生出身地：滋賀県誕生日：5月17日趣味：アニメ、ドラマ、食べること特技：器械体操好きな食べ物：お肉好きな言葉（座右の銘）：真玉泥中異最近ハマっていること：洋画◆「ミ