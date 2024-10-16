【モデルプレス＝2024/10/16】「ミスキャンパス同志社2024 supported by TGC CAMPUS」エントリーNo.2の檜山叶果（ひやま・かのか）さんのインタビュー。【写真】美肌が眩しい檜山叶果さん◆檜山叶果（ひやま・かのか）さんプロフィール学部／学年：政策学部3年出身地：大阪府誕生日：3月4日趣味：散歩、ドライブ、旅行特技：舌を鼻先につけることができる、モノマネ好きな食べ物：沢庵好きな言葉（座右の銘）：負けたことがあると