この時期から増加する夕暮れ時の交通事故を防ごうと県警が新たに名付けた対策、「照TIME－17」が16日から始まりました。 【写真を見る】夕暮れ時の交通事故防止へ「午後5時前後でヘッドライト点灯を」街頭啓発を強化大分 この取り組みは日没の時刻が早まる10月以降に増加傾向となる重大な交通事故を防ごうと実施されます。 午後5時前後でのヘッドライト点灯を新たなネーミング、「照TIME－17」（しょう