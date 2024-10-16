グループ結成6周年を迎えるAMEFURASSHIが11月3日（日・祝）に4th Album『Flora』の豪華盤をリリースする。【写真】来年2月にTOKYO DOME CITY HALLにて開催が決定しているAMEFURASSHI、4th Album豪華盤ジャケット写真ほか【2点】すでに9月10日（火）に配信とM∞CARDでリリースしているAlbum『Flora』全13曲を収録したCDに、今年3月にEX THEATER ROPPONGIで開催されたワンマンライブ「FLWRS」をフルで収録したBlu-ray、そしてさらに5