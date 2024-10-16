Luby Sparksが、本日10月16日（水）にニューシングル「Overrated!」をリリースした。 「Overrated!」ジャケット 本作は、5月にリリースした4曲入りのEP「Songs for The Daydreamers」に続く新作で、インディ／オルタナオルタナティヴ・サウンドに、エレクトロ／シンセ・ポップの要素も取り入れた楽曲となっている。 11月30日（土）には、大阪・LIVE SPACE CONPASSにて自主企画『One Last Night』が初開催さ
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