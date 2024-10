Luby Sparksが、本日10月16日(水)にニューシングル「Overrated!」をリリースした。 「Overrated!」ジャケット 本作は、5月にリリースした4曲入りのEP「Songs for The Daydreamers」に続く新作で、インディ/オルタナオルタナティヴ・サウンドに、エレクトロ/シンセ・ポップの要素も取り入れた楽曲となっている。 11月30日(土)には、大阪・LIVE SPACE CONPASSにて自主企画『One Last Night』が初開催さ