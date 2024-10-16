中ロの軍艦が太平洋で合同対潜水艦演習に参加する様子＝１４日/Russian Defence Ministry/Reuters香港（ＣＮＮ）ロシアのベロウソフ国防相は今週、中国を訪問し、中国国防当局の高官らとの会談で中ロ間の「共通認識」を強調した。ベロウソフ氏は１５日、北京市内で中国軍の制服組トップ、張又侠・共産党中央軍事委員会副主席と会談した。ロシア国営タス通信によると、同氏はこの中で、両国が「共通の見解、共通の状況判断、共同で