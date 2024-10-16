選挙戦が始まり、各候補が支持拡大に奔走していますが、公示直前、そして公示直後に自民党の高市早苗氏や立憲民主党の野田佳彦代表、日本維新の会の吉村洋文共同代表や共産党の小池晃書記局長など大物議員が続々新潟県内入り。早くも選挙戦は熱を帯びています。 ■立憲・野田佳彦代表自民の政治資金問題を批判 厳重な警戒のもと、公示翌日にさっそく県内入りしたのは立憲民主党の野田佳彦代表。【立憲民主党野田佳彦 代表