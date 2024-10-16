◇セCSファイナルステージ第1戦DeNA―巨人（2024年10月16日東京D）DeNAの佐野恵太外野手（29）は16日、巨人とのCSファイナルステージ第1戦（東京D）に「3番・左翼」で先発出場。0―0の4回に先制ソロを放った。完璧な一発だった。0―0で迎えた4回、先頭で打席に入った佐野は、相手先発右腕・戸郷が投じた3球目、甘く入ってきた134キロのフォークを見逃さなかった。フルスイングすると、打球はグングンと伸びて右翼席中