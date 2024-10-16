村田徹容疑者（大阪府警提供）大阪市の路上で高級腕時計ロレックス172本を積んでいたライトバンを盗んだとして、窃盗容疑で男2人が逮捕された事件で、大阪府警は16日までに、窃盗容疑で実行役のリーダー格とみられる住所、職業不詳村田徹容疑者（52）の逮捕状を取り、公開手配した。府警によると、現場周辺の防犯カメラなどには、村田容疑者が複数の人物に何かを指示するようなそぶりが写っていたという。府警は、容疑者と逮捕