米軍の迎撃システム「高高度防衛ミサイル（THAAD）」の発射台＝2019年2月、米テキサス州（米空軍提供・AP＝共同）【テヘラン共同】イラン政府が米政府に対し、イスラエルイランに反撃した場合、イスラエルに展開する米兵もイランの攻撃対象になると警告したことが16日、分かった。複数のイラン政府高官が共同通信に明らかにした。米軍の迎撃システム「高高度防衛ミサイル（THAAD）」も標的になると主張した。イランは、紛争