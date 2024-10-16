11月の大相撲九州場所に向けて元横綱・武蔵丸が親方を務める武蔵川部屋が別府合宿を行っていて、16日佐藤知事を表敬訪問しました。 大分県庁（16日） 県庁を訪れたのは元横綱・武蔵丸の武蔵川親方など8人です。 武蔵川部屋は11月10日から福岡県で始まる九州場所を前に15日から別府市で合宿を行っています。 大分県庁（16日） 別府市での合宿は7回目で佐藤知事は「稽古のあとは別府の温泉に入っ