きょう(16日)岡山市で、赤字が続くJR芸備線の存廃などを考える再構築協議会が開かれました。 【写真を見る】【第2回芸備線再構築協議会】JR芸備線の存廃を判断する調査費用 2000万円を承認【岡山】 2回目となる今回は、存廃を判断していくための調査費用などが決まりました。岡山市で開かれた会合には、中国運輸局やJR西日本、沿線自治体などが出席しました。 存廃が議論されているのは、JR芸備線の備中神代ー備後庄原