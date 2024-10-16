Photo: Kyle Barr - Gizmodo US 今月発売されたAlienware（エイリアンウェア）の新作ヘッドホン「Alienware Proワイヤレスゲーミングヘッドフォン」。50mmドライバーを搭載、デュアルマイクAIノイキャン機能＆ACN機能（アクティブノイズキャンセリング）を載せたプロeスポーツ選手の意見から設計されたというアイテム。日本での価格は1万9800円。公式ストアなどで販売中。多種多様なヘッドホ