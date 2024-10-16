16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比10円安の3万9180円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9180.3円に対しては0.3円安。出来高は2245枚となっている。 TOPIX先物期近は2688ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.66ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39