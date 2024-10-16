16日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝149円27銭前後と、午後5時時点に比べ17銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝162円63銭前後と2銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース