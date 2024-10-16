パリ五輪・柔道男子６６キロ級で金メダルを獲得した阿部一二三（２７）が１６日、ＣＳファイナルステージ第１戦・ソフトバンク―日本ハム（みずほペイペイ）の試合前始球式に登場した。マウンドに上がった阿部は一礼した後、投球動作に入るときれいなフォームから思い切り腕を振った。球は見事にストライクゾーンを通り捕手のミットへ。投げ終えると両手を上げ、球場の観客に応えた。阿部は自身の投球については「すごくいい