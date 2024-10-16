10月16日、STARTO ENTERTAINMENT所属グループの2025年度の公式カレンダーが発売されることが発表された。【写真】隠しきれないオーラ！主演映画の撮影に臨んだSnow Man佐久間大介「ドル誌卒業」がトレンド入りする事態に『Myojo』（集英社）は『なにわ男子』、『anan』（マガジンハウス）は『Travis Japan』、『WiNK UP』（ワニブックス）は『Aぇ! group』、『POTATO』（ワン・パブリッシング）は『ジュニア』、『Duet』（集