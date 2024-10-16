公開質問状の結果を公表する、全国霊感商法対策弁護士連絡会の弁護士＝16日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者支援に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会（全国弁連）が16日、東京都内で記者会見し、衆院選に合わせて各政党に送付した、教団に関する公開質問状の結果を公表した。全国弁連は「教団とつながりのあった候補者がどう反省しているか、演説を注意深く聞き、投票してほし