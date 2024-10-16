10月16日、日本テレビ系『ZIP！』に、川口春奈がVTR出演。自身の10年前との変化について語った。【関連】「よく流したね」川口春奈、YouTubeで“1番恥ずかしかった”動画とは？「この体勢といいね…」番組では今回、同局が毎年開催している、健康に関するキャンペーン企画『カラダWEEK』が10年目を迎えるという話題から、出演者に対し、“10年前と現在の違い”について質問が飛ぶ場面があった。川口は、10年前は19歳だったと前置き