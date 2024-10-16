先週末（10月11日〜10月13日）の全米ボックスオフィスランキングが発表され、過激な残虐描写が話題のホラー映画『テリファー』シリーズ第3弾『テリファー聖夜の悪夢』が興行収入1,892万8,113ドル（約28億円）で首位デビューを飾った。（数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル150円計算）考えうるなかで最悪の方法で人々に死をもたらすピエロ、アート・ザ・クラウンの凶行を描く本シリーズ。2022年に米公開された第2弾『テリフ