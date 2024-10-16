衆議院選挙の公示を受け、16日から期日前投票が始まりました。地震と豪雨による二重の被害を受けた石川県の奥能登地区。「選挙どころではない」という声が聞かれる中、初日から1票を投じた人は何を政治に求めたのでしょうか。市の職員「期日前投票を開始します」輪島市役所の3階に設置された期日前投票所には、開始時間の午前8時半から続々と有権者が投票に訪れました。輪島市では今回の選挙で移動車両による期日前投票を取りやめ