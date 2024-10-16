衆議院選挙は15日に公示され、16日から期日前投票も始まりました。「news every.」では「ひと目で分かる政策比較」と題して、選挙の争点の中で私たちの生活に身近なテーマを中心に政策の違いを伝えていきます。食料品などさまざまな『値上げ』が続いていますが、16日は各党の『物価高対策』を日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者が詳しく解説します。◇政治部官邸キャップ平本典昭記者「各党の対策をまとめました