ロッキーズ マッチャ(Rocky’s Matcha)による期間限定カフェ「ロッキーズ マッチャ at 701」が、2024年10月22日(火)から10月27日(日)まで東京・ハラカド7階の屋上イベントスペース「701」にオープン。ロッキーズ マッチャが原宿に！2022年にロッキー・スー(Rocky Xu)により設立されたロッキーズ マッチャは、最高の抹茶を届けることを目指して世界中を旅するティーハウス。2022年に期間限定オープンしたsacai(サカイ)とゲットー ガ