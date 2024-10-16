ジェイエムウエストン(J.M. WESTON)の2024年秋冬コレクションから、ウィメンズの新作レザーシューズが登場。ジェイエムウエストンの一部直営店舗にて発売される。“サヨナキドリ着想”バーガンディのシューズジェイエムウエストンのローファーやサイドゴアブーツに、新色のバーガンディが登場。サヨナキドリに着想を得て、赤みを抑えた深みある色合いに仕上げた。シグニチャーローファーをヒールタイプにヒールタイプのローファー