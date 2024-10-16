「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク−日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）パリ五輪柔道男子６６キロ級金メダリストの阿部一二三（２７）が始球式に登場した。ソフトバンクのホームユニホームに身を包み、背番号はもちろん「１２３」。阿部はノーワインドアップ投法から外角低めにストライク投球を披露し、満員のスタンドからの拍手と声援に両手を挙げて応えた。大役を終えると阿部は「めっちゃいいコー