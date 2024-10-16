¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤êÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Èï¹ð¤¬¡ÖÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò¤·¤¿¤À¤±¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¿¦¤ÎÀ®ÅçÌÀÉ§Èï¹ð¡Ê37¡Ë¤ÏÀéÍÕ¸©Çð»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÁö¹Ô¤·¡¢È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¼Ö¤Î±¿Å¾¤òË¸³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÛ¸îÂ¦¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢À®ÅçÈï¹ð¤Ï¡ÖµÞ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò¤·¤¿¤À¤±¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£