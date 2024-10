楽曲の全てを自身で手がけるソロアーティスト秋山黄色が、9日(水)22時公開のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第483回に登場する。【写真】ストリーミング総再生回数が6000万回を超えの楽曲「Caffeine」をTHE FIRST TAKEで披露【2点】「THE FIRST TAKE」は、一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。チャンネル登録者数は10月9日時点で1010万人を突破し、日本のYouTubeチャンネルのなかで、音楽ジャンル