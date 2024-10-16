¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏµÄ²ñ±éÀâ¤Ç¡¢¾¡Íø·×²è¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£