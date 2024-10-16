ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ÎÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ê¼Ö¤ÎÁö¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢ºÛÈ½¤Ç¡ÖÈ¿ÂÐ¼ÖÀþ¤ÎÊâÆ»¤ËÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¼Ö¤ÎÁ°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£À®ÅçÌÀÉ§Èï¹ð¤Ï¤³¤È¤·4·î¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤ÎÆ»Ï©¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ê¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ö¤ÎÁ°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¼Ö¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥­¤òÆ§¤Þ¤»¤Æ¤½¤ÎÁö¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®ÅçÈï¹ð¤Ï¡¢ÀéÍÕÃÏºÛ¾¾¸Í»ÙÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿16Æü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ