¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ(53)¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬2016Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²¤½£¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥·¥Æ¥£¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î4Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¤¬À¤¤Î½Õ¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤È¥·¥Æ¥£¤Î·ÀÌó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤òË¾¤à¤â¡¢»Ø´ø´±¤Ï¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤â¤ª