¿·¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SAY MY NAME¤¬Àµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿½é¤Î¿·¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SAY MY NAME¤ÏËÜÆü¡Ê16Æü¡Ë¸á¸å6»þ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSAY MY NAME¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈäÏª¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤ò°ì¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSAY MY N