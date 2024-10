新人ガールズグループSAY MY NAMEが正式デビューした。ジェジュンが手掛けた初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは本日(16日)午後6時、デビューアルバム「SAY MY NAME」をリリースした。彼女たちはデビューアルバムとしてグループ名と同名のアルバムを披露しただけに、メンバーたちの様々な魅力を感じられる多彩なジャンルの音楽を一つのアルバムに盛り込み、自分たちだけのグループカラーを見せた。デビューアルバム「SAY MY N