£±£µÆü¡¢ÊÆ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¤ÎÁªµó½¸²ñ¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ/Kevin Dietsch/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë£±£±·î¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ç¶¦ÏÂÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï£±£µÆü¡¢Ã¯¤Ç¤¢¤ìÌ±¼çÅÞ¸õÊä¤Î¥Ï¥ê¥¹»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ëÃæÆîÊÆ·ÏµÚ¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¤Ï¡ÖÆ¬¤ò¸¡ºº¡×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¤ÎÁªµó½¸²ñ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²áµî¤Ë¡¢¥æ¥À¥ä·ÏµÚ¤Ó¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µÅÌ¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ