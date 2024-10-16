ÆüËÜºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤¬É¬Í×¤«¨¡¡£GDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Âè4°Ì¤À¤¬¡¢1¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤Ç¤Ï38°Ì¡£¿Í¸ý¸º¡¢¾¯»Ò²½¡¦¹âÎð²½¤¬Â³¤­¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ÏÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤À¡£ ¡ÖÅìËÌÃÏÊý¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀè¿ÊÃÏ°è¡£¤½¤ÎÅìËÌÃÏÊý¤Ç²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÀ¤³¦¤ËÅ¸³«¤Ç¤­¤ë¡×¨¡¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¤Î¤ÏÅìËÌÂç³ØÁíÄ¹¤ÎÉÚ±ÊÄðÆó»á¤À¡£ Æ±Âç³Ø¤Ï¹ñ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿10Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î´ð¶â