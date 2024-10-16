´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ï¥Ë¤µ¤ó¤¬¹ñ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡Ö¹ñÀ¯´Æºº¡×¤Ç¡Ö¿¦¾ìÆâ¤¤¤¸¤áÌäÂê¡×¤Î»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¿Íµ¤K-POP¥¹¥¿¡¼¤¬¹ñ²ñ¤Ç¤¤¤¸¤áÌäÂê¤òÁÊ¤¨¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥¹¥¿¥ó¥É²Ö¡£Çò¤¤µÆ¤Î²Ö¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢Çò¹õ¤ÎÂÓ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄÌÌë¤äÁòµ·¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¶¡²Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢10·î12Æü¤«¤é13Æü¤Ë¤«¤±¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤7¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¡×¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê·Ý