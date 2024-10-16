ÂçÊ¬¶õ¹Á¤ÈÂçÊ¬»Ô¤ò·ë¤Ö¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢Éü³èÍ½Äê¤Î¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤Î½©¤Î½¢¹Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢10·îÃæ½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ê½¢¹ÒÆü¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ 16Æü¤Î²ñ¸« ÂçÊ¬¶õ¹Á¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¡£¸©¤ä±¿¹Ò²ñ¼Ò¤¬2024Ç¯½©¤Î½¢¹Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë10·î¤âÈ¾¤Ð¡Ä16Æü¤Î²ñ