¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î²¼Â¼ÌÀ¹á¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¤Î¿´Ìµ¤¤À¼¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç·ãÊÑ¡ÉÈþ¿Í¥°¥é¥É¥ë24ºÐ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤Î»ÑÂçÃÀ¤Ê¡È¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤â¡Ê20Ëç¡ËÉáÃÊ¤«¤é¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¤ä¿åÃå»Ñ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î»äÉþ»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë²¼Â¼¡£ÀèÆü¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬1ÈÖ¤ÎÀ°·Á¤Ç¡ÊÃÇ¸À¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¸½ºß¤È²áµî¤Î»Ñ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó