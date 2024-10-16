16Æü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ¤ÎÅÏÊÕ¼éÀ®²ñÄ¹¡ÊÃæ±û¡Ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡ÛÅìÆî¥¢¥¸¥¢½é¤ÎÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬ÍèÇ¯10·î¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ¡ÊFIG¡Ë¤ÎÅÏÊÕ¼éÀ®²ñÄ¹¤¬16Æü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£¹âÎð¼Ô¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤òÅÁ¤¨¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò°åÎÅµ¡´Ø¤È¶¦Í­¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç»î¸³Æ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ»á¤ÏÍèÇ¯3·î¤Î¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë