Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á »ÏÃÍ39362.63 ¹âÃÍ39362.63(09:00) °ÂÃÍ39062.85(09:14) Âç°ú¤±39180.30(Á°ÆüÈæ -730.25 ¡¢ -1.83¡ó ) ÇäÇã¹â16²¯1511Ëü³ô (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»») ÇäÇãÂå¶â 3Ãû9155²¯±ß (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»») ----------------------------------------------------------------- ¢£ËÜÆü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È £±¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï5Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Íî¡¢°ì»þ3Ëü9000±ß¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼Íî £²¡¥Á°Æü¤ÎÊÆ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏASML¤ÎµÞÍî