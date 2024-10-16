¡ÖJUNG KOOK: I AM STILL¡×(C) BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved. 2024Ç¯9·î¤Ë27ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿BTS¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢"21À¤µª¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È"¤È¤·¤Æµ±¤­¤òÊü¤ÄJUNG KOOK(¥¸¥ç¥ó¥°¥¯)¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢"²«¶â¥Þ¥ó¥Í"¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Èà¤Ï¡¢ÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤·¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÇ÷¤Ã