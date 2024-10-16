³«¶È11Ç¯ÌÜ¤ÎÈá´êÀ®½¢¤Ê¤ë¤«¡£Éð°æÎ¼Ä´¶µ»Õ¤¬µÆ²Ö¾Þ(3ºÐ²´ÌÆ¡¦GI¡¦¼Ç3000m)¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯(²´3)¤ÇJRA¡¦GI½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£ Éð°æÄ´¶µ»Õ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇJRA¤Ç232¾¡¡£½Å¾Þ¤ÏºòÇ¯¤ÎÅìµþ¥¹¥Ýー¥ÄÇÕ2ºÐS¤Î¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¡¢º£Ç¯¤Î¥»¥ó¥È¥é¥¤¥Èµ­Ç°¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢GI¤Ï±ä¤Ù17Æ¬¤¬»²Àï¤·¤Æ17Ç¯NHK¥Þ¥¤¥ëC¤Î¥ê¥¨¥Î¥Æ¥½ー¥í¤Î2Ãå¤¬ºÇ¹âÃå½ç¡£16Ç¯¤Ë¤ÏJpn1¤ÎÁ´ÆüËÜ2ºÐÍ¥½Ù¤ò¥ê¥¨¥Î¥Æ¥½&#125