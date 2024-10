Billlieが完全体でカムバックした。16日午後、ソウル龍山(ヨンサン)区ブルースクエアマスターカードホールにて、5thミニアルバム「appendix:Of All We Have Lost」の発売記念ショーケースが開かれた。Billlieは、約1年7ヶ月ぶりに7人の完全体でカムバックする。ニューアルバム「appendix:Of All We Have Lost」には、しばらく忘れていた大切な物をそれぞれの場所で取り戻す旅程を収めた。愛する人々と一緒に過ごした思い出など