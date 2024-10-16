東京ミッドタウン八重洲のイルミネーションイベント「ミッドタウン 八重洲 クリスマス 2024(MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2024)」が、2024年11月14日(木)から12月25日(水)まで開催される。“金継ぎ”着想のクリスマスイルミネーション“ジャパンクラフト”というコンセプトのもと、日本の職人技に着目したイルミネーションを展開している東京ミッドタウン八重洲。2024年は、日本一の金箔の生産地として知られる石川県の「金継ぎ」にフ