ニューバランス(New Balance)から、ユニセックススニーカー「509」が登場。2024年10月18日(金)より、ニューバランスの一部オフィシャルストアなどで販売される。2000年代ランニングスニーカーをアレンジ「509」は、2000年代のランニングシューズを、日常生活になじむファッションアイテムとしてアップデートした1足だ。内外で異なる“Nロゴ”の配色、アブゾーブソールを搭載シンセティックレザーとエアーメッシュを組み合わせたア