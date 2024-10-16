改装した「ライフ高井田店」＝16日午後、大阪府東大阪市スーパー大手ライフコーポレーションは大阪府東大阪市の店舗を改装し、報道関係者に16日公開した。首都圏地盤のオーケー（横浜市）が11月26日、近くに関西1号店を出店する予定で顧客の奪い合いが予想される。ライフは、単身や子育て世代が多い地域の特性に合わせて冷凍食品、総菜を拡充し、競争力を高める狙いだ。改装した「ライフ高井田店」は、半径1キロ圏内にスーパー