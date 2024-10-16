しるしとFINOVAは、世界中の利用者により良い製品とサービスを提供していくことを目的に、共同パートナーシップ契約を締結。 しるし／FINOVA「共同パートナーシップ契約締結」 しるしとFINOVAは、世界中のお客様により良い製品とサービスを提供していくことを目的に、共同パートナーシップ契約の締結をしました。■共同パートナーシップ契約の概要しるしは、電気代がほぼ0円のマイニングマシン「Web3 Maker(R)」などの革