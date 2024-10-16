子どもたちに花に親しんでもらおうと、宇都宮市の金融機関が１０月１６日に県内の特別支援学校にチューリップの球根を贈りました。 この取り組みは、農林中央金庫宇都宮支店が農林水産業に携わる金融機関として、子どもたちに花に親しむ機会を提供するために２００６年から毎年行っているものです。 宇都宮市駒生町のわかくさ特別支援学校で贈呈式が行われ、中西 充支店長から代表の児童、生徒に球根が手渡されました。