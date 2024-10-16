ドジャース戦で不気味な男女の姿が。その正体とは(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月14日（日本時間15日）、本拠地でメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に3-7で敗れた。序盤からドジャース投手陣が6失点で本拠地のファンは静まり返っていたが、一方で試合中に“不気味”な男女2人が中継に映り込んで話題となった。【動画】バックネット裏に“不気味”な男女が！？ファウルボールに反応その人物とは何か。選手が打席