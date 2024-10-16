長らくイングランド代表の絶対的存在であり続けるFWハリー・ケイン。イングランド代表の歴代最多得点記録保持者であり、前監督ガレス・サウスゲイトの下でも常にセンターフォワードを任されてきた。しかし、ケインも31歳。まだまだ所属するバイエルンで結果を出しているとはいえ、2026年のワールドカップへケインをセンターフォワードで固定し続けるべきなのだろうか。独『Bavarian Football Works』は、バイエルンを含む最近のパ